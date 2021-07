Atraco en moto: ¿Qué pasa con los controles al parrillero hombre?

La inseguridad en Cartagena no da tregua. En la noche de ayer un hombre se encontraba con su familia en un reconocido restaurante frente a la iglesia de la Ermita, en el barrio Pie de La Popa, cuando fue interrumpido por un sujeto que ingresó armado al establecimiento.

Si bien este hecho terminó con la captura de los dos atracadores, residentes de este barrio mostraron su preocupación por el aumento de los robos en motocicleta, pese a que en esta zona de la ciudad está prohibido el ingreso de parrillero hombre, según el Decreto 1406 del 2020.

Una situación que también es recurrente en Manga, Alto Bosque, Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, El Cabrero y Crespo, otros barrios donde rige esta restricción de movilidad.

En diálogo con El Universal, Julio Romero, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Manga, contó que tan solo ayer tres atracos se perpetraron en la comunidad en motocicleta.

El líder comunal sostuvo que si bien la Policía tiene un par de agentes en las entradas de Manga, hace falta más apoyo por parte del Distrito y del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

“Este es un problema de no acabar. A pesar de los controles que la Policía está haciendo en los puentes de acceso al barrio, es claro que no hay respaldo por parte de la Alcaldía ni del DATT para los operativos. Hemos evidenciando que el parrillero hombre se baja de la motocicleta cuando se acerca a los puestos de la Policía, pero luego a unos metros se monta otra vez, y transitando por el barrio comete el hecho delictivo”, explicó.

Romero reconoció que más allá de aumentar el pie de fuerza en la zona, lo que requieren del alcalde William Dau y de la Secretaría del Interior es que vuelva el decreto que prohibe al parrillero hombre y mujer, el cual rigió hasta finales de enero de 2020.

“Cuando se prohibió en Manga la entrada de parrilleros mujeres y hombres los hechos criminales se redujeron prácticamente a cero, pero desde que el alcalde permitió la parrillera mujer se abrió la brecha para que todos los mototaxistas ingresaran a nuestro barrio e hicieran de las suyas. Mientras no exista la voluntad política de Dau y del secretario del Interior no mejorará la situación y vamos a estar bajo la mano de la delincuencia”, afirmó.

Esta misma postura tiene Ramón González Rubio, fiscal de la Asociación de Vecinos del barrio Pie de La Popa (Asopopa), quien manifestó que actualmente el común denominador de los residentes de este barrio es el miedo a ser atracados.

“Las personas tienen miedo de salir a la calle, de ir a la tienda, de comer en un restaurante, porque los van a atracar, les van a quitar el celular, pero no podemos encerrarnos y vivir en el miedo. Necesitamos medidas más fuertes contra el parrillero en moto. Los ocho barrios donde rige esta medida tienen el mismo problema, ahora en Bocagrande ingresan los parrilleros hombres, antes no se permitía eso”, señaló.

Anotó que en este problema de inseguridad se evidencia la falta de dirigencia política que hay en la ciudad. “No tenemos políticos, no hay coordinación entre el alcalde, el Concejo y el gobernador. Para hacer una ciudad capital estamos muy mal, tenemos una vecina como Barranquilla y podemos mirar la diferencia. Aquí nos sentimos atemorizados y no se ven acciones. Cartagena no tiene un norte”.

De otro lado, William Marrugo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Alto Bosque, reveló que el pasado sábado en la Transversal 53 el parrillero de una motocicleta con arma en mano atracó a una mujer que estaba saliendo de su vivienda, cuando en esta zona no está permitido su circulación.

Resaltó que si bien desde el CAI El Bosque se están liderando los operativos de control en la zona, logrando con los frentes de seguridad una disminución en los hurtos en comparación con el año pasado, los agentes del cuadrante son pocos para cubrir el barrio.

Añadió que la Policía requisa y revisa antecedentes a las personas que ingresan en moto, pero el DATT, que debe imponer multas y comparendos a quienes violen el Decreto 1406, no hacen presencia en la zona. “Hay cero presencia del Tránsito”, dijo.