Audi Núñez y Joel Soto, los venezolanos que con baile eliminan fronteras

Hay un sueño que persigue a algunas generaciones: salir de su ciudad natal para triunfar en otras tierras y llegar a ser un orgullo familiar; pero ¿qué pasa cuando te vas porque no hay otra opción? ¿Qué pasa cuando la despedida se siente como un desarraigo más que como una oportunidad? Lea: Así empezó la atención a migrantes venezolanos en Cartagena

Según el DANE, en 2016 más de 378 mil venezolanos llegaron a Colombia buscando un destino que les diera mayor seguridad, cansados de vivir la agobiante crisis que se tomaba el país vecino, crisis que se intensificó y que a 2021 daba cuenta de más de 2,5 millones de venezolanos que habían salido de sus sitios de origen para buscar un espacio de crecimiento en esta tierra. Lea: Video: la inspiradora historia de una barbera venezolana en Cartagena

Audi Núñez, un joven bailarín de Maracaibo que había encontrado desde muy joven su pasión por la danza cuando armaba las coreografías de las canciones favoritas de su papá teniendo como escenario una mesa de trabajo en el taller de tapicería, le tocó en el 2016 despedirse de lo que conocía y amaba para ver de qué forma salir adelante.

“Recuerdo que me subí a un bus y cuando llegué a la frontera me preguntaron a qué venía a Colombia y fui honesto, les dije que a bailar, y me negaron la entrada. Pero no dejé de intentar, el conductor me decía que confiara que seguro sí me dejaban, y así fue, por milagro me dijeron que sí y llegué a Cartagena, una ciudad que no conocía y en la que tenía solo una amiga”, cuenta Audi.