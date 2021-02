Aún no se habilitan nuevos tramos de playas en Cartagena

En El Cabrero, La Boquilla, Castillogrande, El Laguito y Manzanillo del Mar se ven decenas de bañistas diariamente, los cuales arriesgan su vida en playas que no cumplen con los protocolos de bioseguridad establecidos y no cuentan con salvavidas.

Aunque la temporada turística de inicio de año ya pasó, las distintas playas de Cartagena, tanto habilitadas o no, continúan siendo visitada por turistas y nativos.

“En El Cabrero instalamos 150 módulos. Sin embargo, queremos aclarar que la playa no está oficialmente abierta, por lo que no tiene operativo institucional. Falta habilitar la playa en la página de las reservas”, aclaró María Claudia Peñas.

María Claudia Peñas, asesora para la Reactivación Económica del Distrito, aclaró que aunque en el Decreto 1658 del 31 de diciembre, la Alcaldía de Cartagena autorizó la reapertura gradual de 10 nuevos tramos de playas en la ciudad, estas no están abiertas al público ya que no cuentan con el protocolo aprobado y el mobiliario de bioseguridad instalado. (Le aquí: Autorizan reapertura de 10 tramos de playas en Cartagena)

Aún no están habilitadas

Así será

- El Laguito: con capacidad para 63 módulos sociofamiliares y 19 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 378 usuarios, 19 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

- Castillogrande tramo 1: con capacidad para 140 módulos sociofamiliares y 42 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 840 usuarios, 42 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

- Marbella tramo 2: con capacidad para 74 módulos sociofamiliares y con un aforo de 444 usuarios, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

- Marbella tramo 3: con capacidad para 101 módulos sociofamiliares y 30 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 606 usuarios, 30 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

- Marbella tramo 4: con capacidad para 84 módulos sociofamiliares y 25 para aprovechamiento económico. Con un aforo de 504 usuarios, 25 vendedores, 1 salvavidas y 10 operadores de playa.

Es de precisar que el acceso a estas playas será con reserva, similar a como se ha implementado en los balnearios habilitados en Bocagrande, La Boquilla y Playa Blanca. Las personas deberán ingresar al link reservadeplayas.cartagena.gov.co, donde seleccionará el día que irá al balneario y registrará a cada una de las personas que lo acompañarán (máximo 6).

El horario de disfrute de bañistas será de 9 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 5 p.m., mientras que el horario de desinfección del mobiliario de playa será de 7 a..m. a 8 a.m. y de 12 m. 1 p.m.