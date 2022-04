Autoridades cierran 13 establecimientos en San Francisco, Los Caracoles y San José

San José de los Campanos

Se verificaron seis establecimientos de comercio. Sala de Juegos Los Recuerdos de Ella, Tienda y Terraza la Bendición de Dios, Disco bar La Farra, Sala de Juegos Zafiro, Tienda y Terraza La Kibulyc y Disco bar San José. A los últimos dos comercios se les realizó suspensión temporal de la actividad por no contar con la documentación establecida. La Policía realizó 150 requisas a personas, así como verificación de antecedentes. (También le puede interesar: Estas fueron las cuatro discotecas cerradas el domingo en Cartagena)

Caravana en Los Caracoles

Igualmente, con personal de Policía Nacional, Bomberos y Alcaldía Local 3 se realizó la jornada de seguridad con las siguientes Intervenciones: Terraza y Máquinas Pagamonedas Sofía, en el barrio Medellín, suspensión por tres días por no contar con la documentación requerida para su funcionamiento; Son Vallenato en San Francisco, suspensión por tres días por no contar con documentación requerida para su funcionamiento; Discoteca Gastro Bar La Macarena, cierre preventivo por no contar con derechos de autor; Gastro bar Param Pampam cierre preventivo por no tener documento DADIS; Casa Corona gastro bar, cierre preventivo por no contar con certificado de Bomberos.