Avenida Pedro Romero, en estado lamentable

Cartagena es una ciudad de pocas avenidas, y aunque en algunas de ellas hay tramos en mal estado, en la Pedro Romero el deterioro es muy notorio. En esta importante, extensa y transitada carretera, denominada popularmente como la vía de Olaya, hay un sinnúmero de baches que se transforman en un peligro para los conductores y que son causantes de trancones, sobre todo en horas pico.

“Hay muchos huecos en la vía en distintos puntos, aparte a la altura de algunos sectores de Olaya no tiene ni siquiera andenes o bordillos, la gente no cuenta con un sendero idóneo por donde transitar. Esta carretera fue construida hace más de 50 años y jamás le han hecho una intervención importante, solo le hacen maquillajes, reparcheos que no resuelven de fondo su mal estado”, aseguró Giovanni Zúñiga, líder comunal de la Localidad 2.

El gestor cívico argumentó que una vez entró en funcionamiento Transcaribe en la zona, el deterioro se ha incrementado ostensiblemente, ya que el paso constante de los pesados buses ha agrietado más la vía.

Al respecto, el secretario de Infraestructura del Distrito, Luis Villadiego, afirmó que esta entidad está ultimando los detalles para abrir la próxima licitación correspondiente a la fase 2 de intervención a la malla vial de la ciudad.

“En la primera fase se priorizaron unos proyectos que son de conocimiento público, la mayor parte de las inversiones se hicieron en las Localidades 1 y 3, mientras que a la Localidad 2 se le asignaron solo 500 millones de pesos. Es por esto que en la siguiente fase, la 2, la inversión en su gran mayoría se hará en la Localidad 2 y en esta tenemos programada la Vía Perimetral cuyas adecuaciones tienen un valor aproximado de 1.000 millones de pesos; así mismo están contempladas las reparaciones en la avenida Pedro Romero por 1.839 millones de pesos”, explicó Villadiego.

De acuerdo a la planificación que tiene Infraestructura, en los próximos días se tramitará la disponibilidad presupuestal y en julio se llevaría a cabo la convocatoria para la licitación.