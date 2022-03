“Ayudar a las comunidades es lo que me da vida”: patrullera Nelly Rivera

Para Nelly ser mujer no le impide nada. ”Los obstáculos están en nuestra mente, yo me siento capaz de todo. Soy sociable, extrovertida y disciplinada, estoy tan entregada a mi profesión que todavía no tengo hijos ni esposo, aún así me siento íntegra y completa”, anota.

Se ha especializado en el cuidado de caballos y perros guías. Actualmente labora en el corregimiento Bayunca. “Allá vivimos unos 35 compañeros, tres de ellos somos mujeres. Es como estar en el campo, hacemos nuestra comida con leña, cuidamos a los animales y a la población”, explica.

Nelly tiene amplia experiencia en las áreas de talento humano, capacitaciones a jóvenes vulnerables, derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. “Siempre estoy coordinando actividades lúdicas, charlas y demás eventos para nuestros compañeros, sus familias y para las comunidades”, recalca.

Por estos días, la patrullera trabaja en las Faldas de La Popa con niños, jóvenes y mujeres. “Estamos en el sector La Bendición de Dios, allá hay 35 menores que son intervenidos en valores y buenos hábitos. Las mujeres también son capacitadas. Lo que queremos es hacer un mejor mundo para estas personas”, finaliza.