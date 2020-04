Ayudar hace bien, por eso únete a la campaña Colombia cuida a Colombia

¿Cómo has pasado la cuarentena?- le pregunto a Matías, un niño de 6 años

- Un poquito mal porque no me han dejado salir a la calle – me dice mientras mira de reojo a su mamá, Luisa Pérez.

Mantenerse encerrados es sin duda la mejor opción para no contagiarse con el coronavirus y eso lo tiene claro Luisa, una joven cabeza de hogar de 26 años. “Nosotros sabemos que lo mejor es no salir de casa, sobre todo por mi abuela y mi niño, me da miedo que les pase algo”, expresa con angustia la mujer y con justa razón, su abuela de 92 años y su hijo de seis, quien desde los 5 días de nacido sufre de convulsiones a causa de una meningitis, hacen parte de la población vulnerable al COVID-19.

Ella sabe que salir representa un riesgo para ellos, sin embargo, el miedo a contraer la enfermedad a veces es igual o incluso menor al de no tener con qué alimentar a su familia. La crisis que ha generado la pandemia del coronavirus tiene en aprietos a millones de personas especialmente a familias como la de ella en donde los recursos son escasos.

(Lea aquí: Colombia Cuida a Colombia, un llamado a la solidaridad)

Su historia parece haber estado marcada por la tragedia, recién nacido Matías o Mati como le dice ella de cariño, casi muere en su pecho mientras le daba de comer, dos meses después de estar internado en UCI finalmente reaccionó, años después murió el papá del niño, y en 2017 murió su hijo menor, quien de hecho nació con un problema cardíaco, aun así ha sabido ponerle su mejor cara a la vida.

En compañía de su abuela, María del Carmen Acosta, Matías y su hermana Cindy Pérez de 21 años, viven en una casa de tablas que la abuela levantó poco a poco hace más de 30 años, en el sector Foco Rojo del barrio Olaya Herrera, una de las zonas más vulnerables de Cartagena. Tienen agua potable, luz y el internet que les presta la vecina, pero el espacio de su hogar es tan reducido que bastaría un simple estornudo para que todos terminaran contagiados.

No tienen piso enchapado porque la plata no dio para eso, tampoco hay alcantarillado porque “hasta allá eso no llega”, sus deposiciones deben hacerlas en bolsas plásticas en un baño rudimentario el cual no han podido arreglar pero eso no ha sido impedimento para mantener todo limpio, lavarse las manos y usar tapabocas.

Incluso Matías se atrevió a hacer una especie de “tutorial” sobre qué es el coronavirus y cuáles son las precauciones que deben tomar para no terminar enfermos.