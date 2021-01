Bañistas sin reservas y lanchas ilegales están ingresando a Playa Blanca

De los bañistas, el 80% puede ingresar por vía terrestre y el 20% por vía marítima. No obstante, se conoció que por mar entraron muchas personas sin reserva, lo que alteraría el control que llevan las autoridades sobre el número de personas que realmente está ingresando a este paraíso natural.

“Por vía marítima el único punto de zarpe autorizado es el muelle de La Bodeguita, allí Corpoturismo hace la verificación de la reserva de las personas que van para Playa Blanca, pero el problema es que están ingresando lanchas ilegales que vienen de otras islas, vienen de Bocachica o de las Islas del Rosario y eso no está permitido”, explicó la funcionaria.

“Hay una diferencia entre el número de personas que ingresan a Playa Blanca sobretodo por los buses turísticos. Nos pasó que en los buses, con capacidad de 40 o 60 personas, 20 o 30 no tenían reserva, pero dejamos seguir a varios porque estamos en la etapa de pedagogía, Playa Blanca reaperturó hace 19 días”, indicó Peñas.

Peñas, aunque no dio un número exacto de personas que excedían la capacidad de la playa, explicó que el hecho obedece a dos factores.

“Seremos más rigurosos”

La funcionaria sostuvo que en los próximos días los controles de acceso a Playa Blanca se volverán más rigurosos.

“Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Estamos en una fase de pedagogía, abrimos Playa Blanca el 25 de diciembre ya encima con la temporada turística. Es una labor que el Distrito está haciendo, el año pasado ingresaron más de 15.000 personas a Playa Blanca en este mismo puente festivo. En esta ocasión no fueron mil pero sí menos que en años anteriores y estamos logrando que las personas tomen conciencia de que no puede estar el montón de gente como antes”, afirmó María Claudia Peñas.

La funcionaria hizo un llamado a la agencias turísticas para que no lleven a personas a Playa Blanca sin reserva, ya que las autoridades serán mucho más estrictas durante los próximos fines de semana. “Sin un bus o vehículo llega con un pasajero sin la reserva, esta persona no podrá ingresar”, dijo la asesora.

También pidió a la Capitanía de Puerto interceptar las lanchas que vienen de otras islas hacia Playa Blanca, ya que solo está permitido el zarpe desde La Bodeguita.