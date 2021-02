Basuras y sed en algunos barrios por los bloqueos en Mamonal

La zona suroccidental de Cartagena ha sido la más golpeada por las protestas del gremio camionero. Allí no solo se ha visto afectada la movilidad vehicular por los bloqueos en Ceballos y Mamonal, sino que la ciudadanía del común ha empezado a sentir el impacto con las demoras en la recolección de basuras.

El martes, día en que los protestantes decidieron paralizar por completo el corredor de carga de manera indefinida, se entorpeció automáticamente la operación de la empresa Veolia, cuya sede principal está justamente en la zona industrial de Mamonal.

Muchos de los compactadores que usan para llegar a los barrios no han podido salir de los patios y la frecuencia no se pudo cumplir a cabalidad, por lo que incluso ayer los pocos vehículos y operarios que estaban en las calles y que hacen parte del plan de contingencia doblegaron esfuerzos no solo para terminar la jornada del martes sino para cumplir con la recolección propia del miércoles en otros sectores.

También atrapados

Los Caracoles, El Campestre, Las Delicias, La Troncal, San Pedro, San Fernando, La Victoria, El Educador, Ciudadela 2000, Nelson Mandela, Villa Fanny y muchos otros barrios de la zona suroccidental duraron más de 24 horas con las bolsas de basuras en andenes, esquinas y contenedores.

Veolia lamentó la situación y pidió excusas a la ciudadanía por las demoras, aclarando que es un tema que se salió de sus manos, asegurando que tan pronto se inició la emergencia se activó el plan de contingencia para cumplir con la programación.

“Las limitaciones en la movilidad producto del paro camionero han sido muy complejas, nuestros compactadores quedaron bloqueados tanto en la salida de las oficinas como en las filas de los peajes, por eso se han presentado retrasos en nuestra operación. El martes nos faltaron algunos barrios por estabilizar y hoy (ayer) hemos podido llegar a ellos gradualmente para ponerlos al día junto con la frecuencia de hoy. De igual forma, con nuestra área de gestión social y servicio al cliente hemos hecho acercamientos con los líderes comunales para que estén informados y bajen la tensión en las comunidades”, declaró una vocera del consorcio de aseo.