Un crédito, la esperanza de Bayunca para tener alcantarillado ¿ahora sí?

“Seguiremos en pie de lucha porque reclamamos algo justo y necesario, queremos un poco más de respeto con la comunidad, una vida digna como todos y aún no se ha concretado nada de lo que exigimos, esperamos una pronta intervención seria de parte de la Alcaldía, que se comprometa en un acta pública con toda la comunidad, no necesitamos nada en secreto, como ha pasado en protestas anteriores”, indicó Eloy García, líder de Bayunca.

“Lío heredado”

“Ellos se merecen su obra, no hay nada que dialogar, les dije que tenía que ser sincero y que no tenía la plata pero que ya estamos gestionando un crédito para la ciudad, para problemas que afectan el día a día y la calidad de vida de la ciudadanía”, mencionó el mandatario local.

Los componentes del crédito

Teniendo en cuenta que en mayo de este año la ciudad recibió la segunda mejor calificación en el manejo de sus finanzas AA+, por una de las tres calificadoras de riesgo más importantes del mundo, se entendería que la ciudad tiene capacidad de endeudamiento para asumir un crédito en estos momentos.

El alcalde de Cartagena explicó que este crédito, que aún no tiene un valor definido, contaría con dos grandes componentes. El primero es para el mantenimiento de las instituciones educativas oficiales y el segundo es para resolver esta acción popular fallada a favor de las poblaciones de Bayunca y Pontezuela, y otras más con las que el gobierno distrital está en deuda.

“Esto no quiere decir que no se harán megaproyectos, nos hemos reunido varios miembros del gabinete, no sabemos aún cuánto pediremos prestado. Estamos recopilando proyectos que serían financiados y, una vez identificados sus elementos, se traza una línea, se totaliza y sabríamos cuánto pediríamos. Lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los cartageneros, atender su clamor porque el Estado no les ha cumplido”, destacó.

A partir de las diferentes acciones populares que aún el Distrito no cumple en favor de las comunidades, se trazarán los objetivos para el crédito. En la mesa también se evalúa el financiamiento a través de emisión de bonos, pero están abiertos a otras alternativas.

A pesar de que en la evaluación de Fitch Ratings, Cartagena bajó a AA porque Colombia perdió puntos, sigue teniendo un buen comportamiento en cuanto a cumplimiento de deudas, es decir, la ciudad ofrece estabilidad y confianza a los inversionistas y a los acreedores.

Finalmente, Bayunca y Pontezuela enviarían una comisión en la tarde de ayer para formalizar el compromiso del Distrito con este proyecto, mientras que pasadas las 3 de la tarde se habilitaron ambas vías de acceso.