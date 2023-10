Berena, la mujer que sueña con una vida digna para todas

“La necesidad nace de yo vivir en carne propia lo que es ser víctima de explotación sexual y de todas las violencias. A mí me rescataron personas que están enamoradas de la obra que ahora yo estoy tratando de realizar”, cuenta Berena.

Berena decidió iniciar esta labor hace ocho meses, y si bien busca que su fundación atienda a todas las mujeres, primero se ha focalizado en las habitantes de la calle. Para esto, ha realizado jornadas en el sector de Chambacú donde les brinda alimentos, aseo y también acompañamiento espiritual. Algunos hombres también se han beneficiado.

“Si yo salí de ahí, muchas mujeres también pueden. Es que si nadie las va a buscar, si nadie se toma el tiempo de enseñarlas y de acompañarlas, no van a poder. Yo sé que si nos acompañamos las unas a las otras podemos lograr un rescate de todas estas mujeres que están siendo violentadas. Porque no solo se trata de vivir en la calle, estas mujeres están siendo violadas, están sufriendo y la sociedad no ve eso”, dice Berena.

Pero ella sí lo ve. Y sueña con que muchas más personas también lo vean y se solidaricen con esta causa. “Para mí es gratificante estar iniciando esta labor y poder contribuir a la sociedad con esto. Hemos repartido alimentos, hemos hecho embellecimientos físicos, las hemos bañado y peinado. Incluso, muchas mujeres nos han dicho que quieren cambiar y que quieren internarse”, cuenta.