Blas de Lezo: protestaron por el transformador y les adicionaron otro

“Estamos cansados, mamados, como se dice vulgarmente, de que todas las noches, desde la 9, la luz suba y baje. Este es un problema que tenemos desde hace dos años y Electricaribe solo viene y hace un arreglo en el transformador, pero todo sigue igual y los reciben siguen llegando”, dice Zaida Salas, residente del barrio Blas de Lezo.

Junto a ella, los demás habitantes de la tercera etapa de este barrio, moradores de las manzana 9 y 10, decidieron salir hoy en la mañana a protestar pacíficamente, exigiéndole a Electricaribe que llegara al lugar a cambiar el transformador.

“Nosotros no queremos que sigan haciendo marañas en ese transformador, queremos es que lo cambien, pues ya no da abasto y cada día se nos queman los electrodomésticos y ellos no responden”, comentó Salas.

Los moradores aseguran que en los dos años que llevan con esta problemática, se les han quemado aires acondicionados, abanicos, neveras, lavadoras y demás electrodomésticos de uso diario.