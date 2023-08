¿Buscando trabajar por fuera? Listado con vacantes que te podrían interesar

La expansión de algunas empresas en Colombia ha generado nuevos empleos, especialmente para personal con poca experiencia, estudiantes universitarios y personas en situación de desempleo.

Ante la incertidumbre de no tener un empleo muchos cartageneros se ven en la ardua tarea de buscar trabajo en la ciudad. No obstante, sienten que “la remuneración no es la mejor”. Lea también: ¡Tenga en cuenta! Estos sectores no tendrán luz el 8 y 9 de agosto

Si tu propósito en estos momentos en conseguir un empleo en Cartagena u otra ciudad, tenemos a continuación una lista de recomendaciones para ti.

Asistente de ventas - Cartagena

Requisitos: 6 meses de experiencia (CERTIFICADA) y ser bachiller.

Experiencia en atención al cliente, manejo de caja, cuadre de caja, aseo y organización de tienda.

Contrato a término indefinido.

Aplica aquí

Brigadista de Apoyo Seguridad y Salud en el trabajo

Copacabana - Salario: $ 1.515.400

Se busca técnico o tecnólogo en Auxiliar de enfermería, seguridad y salud en el trabajo, APH o carreras afines

Debe saber de atención y coordinación de emergencias, primeros auxilios, conducción de vehículos, curso coordinador de trabajo en alturas, uso de extintores, riesgos laborales, inspecciones de maquinarias, puestos de trabajo, gases y herramientas ofimáticas. Aplica aquí

Coordinador(a) de Gestión de Riesgos y Sistemas de Cumplimiento Legal

Copacabana - Salario: $ 6.437.000

Se requiere quien gestiones continuamente el Sistema Integral de gestión de riesgos en la compañía de acuerdo a la metodología de riesgos definida; liderar la gestión de cumplimiento de los sistemas legales de la compañía (Protección de datos, PTEE y Sagrilaft); ejecutar las actividades de los sistemas PTEE y Sagrilaft, y ejecutar el rol de Oficial de Cumplimiento Suplente de todos los sistemas de cumplimiento legal. Aplica aquí

Mercaderista - Bogotá

Descripción de la vacante: Adecco requiere mercaderista para la empresa Pelikan Colombia S.A.S.

Formación académica: Bachiller o tecnólogo.

Experiencia laboral: 6 meses en canal tradicional y mayoristas, grandes distribuidores.

Habilidades: Conocimiento en en almacenes de cadena.

Funciones: mercadeo e impulso, inventarios, chequeos de precios, exhibiciones, entrega de informes, rotación de productos, entre otros.

Horario: Lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ciudad de residencia: Bogotá.

Contrato: obra o labor.

Salario: $ 1.160.000 más prestaciones de ley.

Aplica aquí

Auxiliar punto de venta - Santa Marta

Descripción de la vacante: Si te apasiona brindar un excelente servicio y quieres aprender sobre el mundo del café; te ofrecemos excelentes condiciones laborales, contratación directa, prestaciones sociales, pago puntual, estabilidad laboral y más beneficios.

Funciones: Preparación de bebidas frías y calientes, manejo de caja, atención al cliente, oficios varios, entre otros.

Horarios: de domingo a domingo, en turnos rotativos, y un día compensatorio entre semana.

Requisitos para aplicar a la vacante:

Nivel de estudios: Bachillerato completo.

Ciudad de residencia: Santa Marta.

Salario: Por horas $ 1′200.000 + comisiones según cumplimiento de indicadores + seguridad social + curso de manipulación de alimentos.

Aplica aquí