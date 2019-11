Busetas migran de una ruta a otra para seguir en circulación

El cambio

Esta migración de busetas de una ruta a otra no es ilegal, según indicó el tránsito, puesto que cada flota debe cumplir con un número máximo de vehículos y si algunos no lo están cumpliendo, pueden recibir más carros en su ruta.

¿Qué hace el DATT?

“Lo que ellas no pueden hacer es seguir operando en una ruta que ya desapareció, como lo es en Los Calamares, Ternera u otra de la que todos tengamos conocimiento de que no están circulando por las vías de la ciudad”, dijo Mendoza Góez.

¿Por qué lo hacen?

En ocasiones esta transición de una ruta a otra es realizada por los dueños de los buses porque este es el único sustento que tienen y además, para no dejar sin empleo al conductor y ‘esparring’.

“Cuando me enteré que iban a chatarrizar la ruta en la que yo tenía 2 busetas, decidí averiguar en las rutas aliadas, cuáles tenían aún cobertura y de una me pase, pues no puedo dejar morir el negocio, además esto no es ilegal”, narró el dueño de una buseta, quien prefirió omitir su nombre.