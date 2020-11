“Cada rato sacan vehículos arrastrados por la corriente”

“Apenas empieza a llover fuerte los vecinos dueños de carros los llevan a una parte más segura, porque conocen las consecuencias, pero quien no vive aquí no sabe del peligro y tiene la osadía de atravesar esos fuertes arroyos. El llamado que hacemos a la ciudadanía es a que no se arriesguen, que mejor esperen que el agua baje”, expresó Medina.

“Ayer se ahogaron dos personas, es muy preocupante lo que está ocurriendo. En los últimos años van como cuatro muertos por ese mismo problema. Los carros y motos sí quedan atrapados a cada rato, uno los ve cuando pasan, pero ahora se quedan en un puente al que se le instalaron dos barandas de hierro para salvarlos, ya este año van varios, la semana pasada la gente sacó un vehículo particular. Anoche se logró sacar la moto en la que iban las personas que desafortunadamente perdieron la vida. Hubo quienes intentaron salvarlas, pero no se pudo, la corriente estaba muy fuerte y se les escapó ese rescate”, aseguró el presidente de la JAC, quien de igual forma pidió a la ciudadanía ser más precavida con las corrientes.

“San Pedro no aguanta más”

Las aguas de Blas de Lezo van a parar al canal de San Pedro, pero no son las únicas, pues desde barrios alrededor también llegan las fuertes corrientes y colapsan la estructura, causando inundaciones en las calles aledañas. Son muchas las viviendas que se afectan porque les entra agua, pese a que la mayoría de propietarios construyeron muros en las terrazas a manera de barrera para protegerse.

Candelaria Herrera, reconocida líder de San Pedro, expresó que el canal fue una obra de gran calidad que aún funciona en buenas condiciones pues la evacuación es rápida cuando deja de llover. Sin embargo, debido a la cantidad de aguas que llegan desde otros barrios, este colapsa y por eso se inundan los alrededores.

“Aquí entra agua no solo de Blas de Lezo, también de Simón Bolívar, de El Socorro, de Ciudadela 2000, de El Carmelo, de los barios de arriba, hasta de Turbaco, ya no resistimos más, la cuneta no da abasto para tanto, nos inundamos de forma impresionante, se nos forma una bahía dentro del barrio, no podemos dormir tranquilos”, expresó la gestora cívica.

(Lea: El plan del Distrito para mitigar los efectos de Iota en Cartagena).

Ella y los demás residentes de San Pedro le piden a la Alcaldía construir un canal que sirva de desagüe para todos los barrios de la zona y que llegue directamente a la ciénaga de La Virgen, para que el de San Pedro y los de otros barrios tengan menos impacto.

Por otro lado, también le pidieron a los cartageneros ser menos osados con los aguaceros.

“Anteriormente no se generaban tantas emergencias, con tanta frecuencia, ahora vemos carros, motos y hasta personas arrastradas por las corrientes. Nosotros como vecinos tenemos todas las precauciones, pero el de afuera debe ser consciente del peligro, a esas aguas tan peligrosas no hay que desafiarlas porque puede ocurrir una tragedia”, finalizó la líder Candelaria Herrera.

Esto dice la Alcaldía

Consultada sobre la emergencia que viven los habitantes de San Pedro y Blas de Lezo, desde la Secretaría de Infraestructura del Distrito señalaron a manera general que: “Atendiendo el llamado de las comunidades afectadas por el paso de la tormenta IOTA, la Alcaldía de Cartagena con el con el apoyo y solidaridad del sector privado y personas naturales, continúa a todo motor con los trabajos de Intervención y limpieza de canales y calles. Desde que inició la emergencia hemos desplegado más de 20 maquinarias amarillas, pajaritas, cargadores, minicargadores, excavadoras, retroexcavadoras, volquetas, en las tres localidades de la ciudad, priorizando las zonas más afectadas, trabajando 24/7 en la recuperación todos los caños y canales. Todo nuestro equipo compuesto por ingenieros, arquitectos, técnicos y expertos hidráulicos de la Secretaría de Infraestructura se han trasladado a todos los rincones de Cartagena, dialogando con las comunidades y atendiendo sus requerimientos”.