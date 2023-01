Cámaras de fotomultas: Datt hace aclaraciones sobre el polémico proyecto

Janer Galván, director del Datt.

“No es poner una cámara”

El director del DATT aclaró además que “las autorizaciones no son por su naturaleza para poner una cámara, porque el hecho no es poner una cámara, es lo que se gana la ciudad con un control automatizado de infracciones en puntos críticos. Por ejemplo, en los ya autorizados, se tendría un mejor control a infracciones como no portar los seguros o revisión técnicomecánica al día, exceder la velocidad; en el caso de los Cuatro Vientos, pasar el semáforo en rojo o realizar maniobras no permitidas, incluso invadir el carril de solo bus o circular en pico y placa o en horarios no permitidos”. Lea: ¿Qué pasa con el funcionamiento de los semáforos en Cartagena?

Señaló que “ahora mismo, en estos cuatro puntos donde se ha autorizado fotodetección nos toca hacer el control con agentes de tránsito y el agente de tránsito no está a 24/7 en esos puntos. Y, además de ser costoso, no hay personal para mantener 24/7 ese control de infractores allí”.