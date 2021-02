Camioneros exigen medidas “más justas e igualitarias” en cobro de peajes

Como resultado de la reunión se legitimó el derecho a la protesta pacífica y la Policía Metropolitana se comprometió a salvaguardar los derechos fundamentales de todos los involucrados. El gremio de camioneros informa que continuarán en pie de lucha para exigir el no cobro de peajes tal y como ocurre con los otros vehículos.

“Se garantiza la no agresión. Se busca salvaguardar la seguridad, por ello no habrá agresión ni de parte de quienes protestan, ni tampoco de parte de los empleados de la Concesión Vial, con esta reunión se garantiza proceder de forma pacífica”, declaró Erick Urueta, presidente de a Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena (Vejuca), quien estuvo representando al gremio de camioneros, junto con otros veedores.

“Lo positivo es el compromiso de la Policía Nacional de garantizar los derechos de las personas. Lo negativo es que la administración no tiene una postura coherente con dar por terminado el contrato de la Concesión Vial”, expresó el abogado Nixon Torres.

El gremio nacional

Debido a la situación que se presenta en la ciudad, Gustavo Betancourt presidente nacional de la cruzada camionera, quien convocó la movilización en toda Colombia, hizo presencia en Cartagena para respaldar al gremio en la marcha que se llevó a cabo este lunes 15 de febrero.

“Nosotros nos acostumbramos a pagar y no a estar controlando cuando se vencen los contratos de la concesión. No solo en Cartagena, sino también en otras partes del país, como en el Valle. Que el alcalde no nos venga con el cuento de que se necesita el peaje porque con él se le va a hacer mantenimiento a las vías, eso es una falacia”, dijo Betancourt en una reunión con el gremio de camioneros en Cartagena que buscaba mostrar su respaldo a la situación de la ciudad.