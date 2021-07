Camioneros venezolanos pidieron ayuda en la Alcaldía de Cartagena

Con pancartas en las que exigían valerles el derecho al trabajo, cerca de 20 transportadores oriundos de Venezuela radicados en Cartagena desde hace varios años, de un total de 150 que hacen parte de una asociación, se plantaron en la Plaza de la Aduana para hacerse sentir ante la Alcaldía Mayor y la opinión pública.

Los extranjeros fueron en busca de ayuda, asegurando que en dos puertos de la ciudad les negaron el ingreso por falta de documentación y ahora están sin trabajo y sin maneras de llevar el sustento a sus hogares.

Yomar González, presidente de la Asociación de Conductores Desplazados de Venezuela, Acodeven, afirmó que las autoridades portuarias les negaron el acceso sin previo aviso.

“La semana pasada y esta han sido de agonía, de angustia, no tenemos trabajo. Somos conductores que llevamos años en esta labor en Cartagena, unos dos años, otros tres años y algunos hasta cuatro años vinculados a empresas que transportan contenedores. No entendemos por qué de un momento a otro nos hicieron esto”, señaló González.

Por su parte, el también manifestante Eduard Porras dijo: “En Sociedad Portuaria y Contecar nos negaron la entrada. Yo tengo dos años en una empresa pero no con contrato firmado, hasta ahora no teníamos inconvenientes en transportar la carga pesada. Nosotros manejamos tractomulas, pero nos salieron con el cuento de que legalmente no tenemos licencia colombiana para manejar esos vehículos. Muchos estamos en el aire, algunos han tenido que buscar trabajo en otras cosas y la mayoría no ha encontrado nada. Las empresas nos reemplazaron enseguida porque no podían parar, por eso estamos aquí manifestándonos y solicitando ayuda”.

La manifestación se realizó durante la mañana de este jueves 29 de julio.

Sobre la protesta, desde Contecar señalaron que: “El puerto basa todas sus actividades en el completo y estricto cumplimiento de la normatividad vigente en el país. De acuerdo a la Ley 769 de 2002, los extranjeros no pueden conducir vehículos de Servicio Público en el territorio nacional. En ese sentido por la responsabilidad de la prestación del servicio público portuario, la seguridad de todos los operadores del sistema logístico portuario y el respeto a todas las disposiciones legales del país, siempre se actúa en conformidad. Con relación puntualmente a la queja de los transportistas venezolanos, como se sabe, su licencia internacional es válida para operar en el país solo durante un tiempo determinado, ya luego, se debe expedir licencia colombiana”.