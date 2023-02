CAP Barú: avalancha de quejas por supuestos incumplimientos en pagos

En el post publicado en Instagram apareció una avalancha de críticas: “Así construyen con la plata de los subcontratistas y no les quieren pagar. La empresa Salud del Caribe 2020 se aprovecha de la buena fe y disposición de los subcontratistas para después no quererles pagar. Yo soy uno de los subcontratistas afectados. Desde el año pasado radiqué documentos y soportes en los canales oficiales de la Alcaldía y no he obtenido respuesta. No sé cómo van a entregar un proyecto de esa forma”, agregó uno de los inconformes. También le puede interesar: Conozca cuándo abrirá sus puertas el puesto de salud de Barú

Otro de los afectados contó que suministró los equipos de sandblasting y pintura en alquiler desde julio de 2021 y hasta finales de agosto de ese año, y aseguró que a la fecha no ha recibido un solo peso debido a que el consorcio no le habría querido pagar a una subcontratista.

Y continuó: “Al consorcio le compete pagarle a quien contrató y si esa persona no ha pasado cuentas, yo no puedo hacer nada. No puedo pagar sin saber cuánto debo. Siempre he dicho que radiquen las cuentas al correo del consorcio, algunos no lo hacen porque saben que no tienen ningún vínculo con nosotros”.

Subrayó que la interventoría es quien debe verificar “lo que ellos han hecho para poder pagar”. “La interventoría es la que debe contestar y decir que van a verificar sus cuentas y no la Secretaría de Infraestructura”, agregó Rivera.

El Distrito está próximo en poner al servicio de la comunidad el CAP de Barú.