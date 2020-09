Capitanía de Puerto había alertado sobre deterioro del Galeón Bucanero

Emergencia anunciada

El 2 de febrero de 2020, el capitán de Puerto de Cartagena, el capitán de Fragata Jorge Enrique Uricochea Pérez, solicitó al alcalde William Dau la suspensión del funcionamiento del Galeón Bucanero Museo al no reunir las condiciones mínimas de seguridad para la navegación.

Por medio de un oficio, el capitán de Puerto sostuvo que la embarcación debía ser subida a dique seco en un astillero marítimo y/o fluvial para reparaciones mayores, “esto con el fin de evitar riesgos de accidentes a bordo con las personas que trabajan o lo visitan y finalmente evitar la inutilización del muelle marítimo de Los Pegasos y la imposibilidad de reflote ante una vía incontrolable de agua abordo”.

Agregó: “Se evidencian novedades de inseguridad en la estructura y superestructura, y el material que tiene, pone en riesgo al personal que labora a bordo o visita el Galeón de forma esporádica o por contratación para eventos sociales”.

En el documento, el capitán de Fragata añadió que al Bucanero no le fueron renovados los certificados de seguridad ante la Autoridad Marítima desde el mes de octubre de 2014 y por la cual el propietario procedió a cancelar su matrícula marítima y efectuó registro ante la Inspección Fluvial como artefacto fluvial.

Dicha dependencia, perteneciente al Ministerio de Transporte, “conceptúa que la embarcación en mención goza de condiciones de seguridad y no representa riesgo alguno abordo ni a sus alrededores”, indicó Uricochea Pérez.

No obstante, más de siete meses después no se conoce un pronunciamiento oficial por parte del Distrito. El Universal se comunicó con la Oficina de Prensa de la Alcaldía pero hasta el momento no se obtiene respuesta sobre dicha solicitud o si las reparaciones fueron llevadas a cabo.