Carro “se pierde y aparece desvalijado” tras ser inmovilizado por el Datt

¿Se imagina que su carro sea inmovilizado por el Datt y luego de dos años aparezca desvalijado en un parqueadero desconocido? Eso fue lo que le pasó a Julieta*, a quien le fue inmovilizado su vehículo en 2018 cuando estaba parqueado cerca a un taller a la espera de un repuesto. Julieta llevó su carro a su taller de confianza debido a una falla, su mecánico de toda la vida le dijo que debían esperar un repuesto que vendría de Bogotá y para evitar estar moviéndolo dejaron el vehículo en un solar perteneciente a una casa cercana al taller ubicado en la Loma del Diamante del barrio Torices. Según lo que ella cuenta, "el Datt realizó un operativo para recoger todos los carros que estaban en la vía pública, la cosa es que mi carro no estaba en vía pública, sino en un solar que pertenecía a una casa. A mi carro no lo bajaron de un andén sino del solar donde estaba. El mecánico lo que me dijo fue que ellos se habían llevado el carro pero que me notificarían dónde tendrían el vehículo pero pasó el tiempo y nunca lo hicieron", cuenta Julieta a El Universal.

Desaparecido y sin respuestas Pasó el tiempo y Julieta al notar que no recibía la notificación, decide enviar un derecho de petición al Datt para tener información. "La respuesta de ellos cuando yo pregunto por mi carro fue que el vehículo no se encuentra en su base de datos. Yo empecé a buscarlo en todos los patios, pero no aparecía. Primero porque ellos dicen que no está en su base de datos y segundo porque algunos de sus patios no están señalizados como patios para disposición de la entidad", detalla. Durante todo este tiempo, Julieta perdió no solo las cosas que estaban dentro de su vehículo, sino la posibilidad de transportarse con uno propio, por lo que no podía llevar a sus hijos y sobrinos al colegio como lo venía haciendo y también tenía que contratar un servicio particular cada vez que necesitara transportarse para su trabajo como organizadora de eventos. Mucho tiempo después a un amigo de ella le inmovilizan el patio y cuando este va a buscarlo se topa con el carro de Julieta, de inmediato le envía la foto y confirman que sí es el vehículo, esto fue en 2020, dos años después. "El carro lo encontraron frente a la Clínica que hoy es la San José de Torices, pero este lugar ya fue desmantelado. Dicho patio no estaba ni siquiera señalizado como patio del Datt", explica.

Cuando ella intentó entrar al patio no la dejaron ingresar porque debía solicitar permiso al Datt, por lo que ella consiguió la autorización en la entidad y finalmente ver el carro. “El carro estaba totalmente desbaratado. Los papeles ya no estaban, las cosas de trabajo como maquillaje que usaba para retocar a modelos, porta pendones, una hidro lavadora, la aspiradora, la máquina para inflar las llantas, ropa, mi plancha para el cabello... No había nada, ni la llanta de repuesto. No pude abrir la parte del motor porque ya estaba todo pegado. Para abrirlo tuve que usar una varilla que metí por la ventana porque al usar la llave se partió”, detalla indignada.

Julieta dejó todas esas cosas porque se trataba del mecánico que le ha trabajado toda la vida en quien tiene confianza y no se esperaba que el carro fuera inmovilizado. Cuenta que todo el techo estaba podrido, igual que los asientos, no tenía tapetes y las llantas estaban al punto de que solo quedaron los rines. "No sé dónde estará eso ahora, porque ese parqueadero fue desmantelado porque en esa zona van a construir un edificio, así que no sé dónde habrán quedado los restos de mi carro". ¿Y los registros? La afectada cuenta que tras encontrar el carro se dirigió nuevamente al Datt, donde encontró los libros en los que reposaba la información sobre la inmovilización, a los que le tomó foto. "En esos libros dicen que se lo llevan por abandono, yo le tomé foto a los libros. Pero la siguiente vez que voy, ya no están esos libros, se desaparecieron. Afortunadamente le tomé foto. Después de eso puse a un abogado a cargo de todo", cuenta.