Cartagena: camas hospitalarias y UCI en 70% de ocupación

A la fecha, según pudo conocer El Universal , la camas de hospitalización general están en un 70% de ocupación, mientras que las de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) están en un 80% ocupadas. Todo indica que la ocupación se da más por pacientes no COVID.

¿Qué está pasando?

Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, señala que de seguir aumentando los contagios, la letalidad podría incrementar a finales de diciembre, donde, según una proyección de la Mesa, se presentarían 11.697 casos positivos y 103 fallecidos.

“La letalidad podría incrementar y por ello de manera muy respetuosa pedimos que se decrete el estado de alerta naranja en Cartagena, para tratar de contener el avance de la enfermedad”, indicó Sabogal. Así mismo, añadió que “el no tener control de las pruebas de viajeros internacionales y no hacerles seguimiento de cuarentena, sumado a los días de fiesta que se vienen, podría aumentar los casos y no darían abasto los hospitales, pues su ocupación es alta, por lo que se podría presentar un colapso hospitalario, como ya lo hemos venido diciendo”.

A corte del 6 de diciembre, de las 1.182 camas de hospitalización general para adultos que hay en la ciudad, más 8 expansivas que fueron habilitadas para camas generales, 65 estaban ocupadas por pacientes positivos para COVID-19, 45 para sospechosos de este nuevo virus y 740 estaban siendo utilizadas por pacientes de otras patologías, dejando así disponibles 340 camas. Esto quiere decir que la ocupación está en un 70%.

En cuanto a la ocupación de camas UCI, se tienen 355 camas entre las de base y las expansivas que fueron donadas. De estas, 51 están ocupadas por pacientes positivos, 24 por sospechosos y 150 por otras patologías, dejando entonces solo 130 camas disponibles.