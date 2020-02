“Cartagena es la joya de Colombia”: embajador Goldberg

El hoy embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, vino por primera vez a Cartagena hace 30 años. “No había tantos edificios como ahora, ni el Centro Histórico lucía tan restaurado; no se veían tantos turistas o cruceros, la verdad es que Cartagena es la joya de Colombia, con habitantes de un sentido muy alegre”, dice.

EU: Tradicionalmente la embajada de EE. UU. ha sido activa en proyectos culturales y deportivos, como las clínicas de béisbol, por ejemplo. ¿Qué proyectos actuales piensa continuar la Embajada bajo su dirección, y si ha pensado en nuevos proyectos?

Embajador P.S.G.: “Bueno yo estuve aquí en Cartagena con los beisbolistas de esta región y algunos norteamericanos también, haciendo las clínicas para enseñar a los jóvenes esa experiencia fantástica de esa otra identidad que los dos países compartimos. Hasta el beisbolista José Altuve, de los Astros Houston, estuvo en esa actividad. Fue muy linda”.

EU: ¿La relaciones entre EE. UU. y Colombia pasan por un buen momento, o se han debilitado por cuenta de la salida del exembajador Francisco Santos?

Embajador P.S.G: “Debo decir que las relaciones entre los dos países siguen siendo excelentes y especiales, y esto no depende de una persona solamente, ni del exembajador Francisco Santos ni del embajador Goldberg, por ejemplo; es una relación de siempre y es lo que estamos construyendo. Quiero decir también que el exembajador Santos es un amigo de los Estados Unidos y una persona que me trató muy bien antes de mi confirmación como embajador. Pero no hay diferencia en las relaciones entre los dos países, porque las relaciones siguen siendo muy buenas.

Sobre la disminución de la ayuda económica, debo decir que el proceso de asignar dinero en nuestro Congreso no ha terminado; es la propuesta de la Administración, estamos pensado bien para cumplir con nuestro programa de ayuda a Colombia y en la batalla contra la cocaína y las drogas. Tenemos que ayudarle a Colombia en sus propios esfuerzos para desarrollar sus áreas rurales, y sí tenemos dinero para esos programas. Lo que salió en los medios fue la propuesta inicial, pero que va a cambiar durante el año, hasta que comience el nuevo año fiscal en octubre”.

EU: ¿Cómo pueden aprovechar los empresarios colombianos las dificultades comerciales entre EE. UU. y China?

Embajador P.S.G: “Tenemos una cancha nivelada en cuanto al comercio y la inversión extranjera. Creo que tenemos que entender cada escenario internacional y los Estados Unidos puede competir en todos los campos cuando esta cancha exista. Hay ciertas preocupaciones en áreas cuando está involucrada la seguridad nacional también. Hemos hablado mucho de la necesidad de tener cuidado cuando haya una licitación que involucre a la empresa Huawei. Y en cuanto a licitaciones, hay ciertas carreras para nuestras empresas que hay que analizar. Por ejemplo, algunas condiciones sobre la Ley 80; ha habido impedimentos para que nuestras empresas puedan licitar por el riesgo que esa ley crea. Por lo demás, tenemos una relación comercial excelente, porque el Tratado de Libre Comercio está funcionando muy bien entre los dos países, y el comercio ahora es más efectivo y balanceado.

Nosotros estamos exportando mucho más en el sector agrícola y Colombia tiene mucho más acceso a los mercados en Estados Unidos y hay más negocios, todos muy buenos. Colombia ha obtenido beneficios por la cooperación antinarcóticos”.

EU: ¿Cómo ve la Embajada el compromiso del gobierno del presidente Duque en la lucha contra el narcotráfico?

Embajador P.S.G: “Es un compromiso absoluto porque el año pasado la cantidad de grupos erradicadores manuales de cultivos ilícitos pasó de 23 a 153 cuando asumió el cargo como presidente, y este año va a llegar a 200. Para su gobierno es importante la aspersión aérea; eso es un compromiso político para hacer este trabajo. Me llamó la atención que el presidente Iván Duque dijo en una entrevista que el problema de las drogas es el desafío más grande en términos de la seguridad de Colombia. Entonces, es una muestra de que el presidente Duque y su administración están trabajando muy duro. Así mismo, para cumplir con las metas de erradicación, nosotros estamos trabajando de la mano con las Fuerzas Militares y de Policía para hacer este trabajo.

EU: ¿Cómo ve la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, y si se ha descartado o no una salida militar para ese régimen?

Embajador P.S.G: “Esperamos solucionar el problema diplomáticamente y es lo que estamos haciendo con el grupo de Lima, en el caso de Colombia. Nosotros no somos miembros, pero hay que seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro con sanciones muy fuertes, dirigidas a los líderes y seguidores de Maduro, no al pueblo de Venezuela.

Es un proceso que sigue, debemos tener paciencia; estamos convencidos de que vamos a llegar a una solución democrática. Maduro es un dictador con mucho poder y ha tomado decisiones con las que ha dañado o afectado a su propia gente. Lo que queremos es una transición y elecciones democráticas en Venezuela, donde Maduro no esté”.

EU: ¿Al gobierno o a los empresarios estadounidenses les preocupa la estabilidad democrática de Colombia con ocasión de la seguidilla de protestas de finales del año pasado y las que se anuncian para las próximas semanas?

Embajador P.S.G: “Yo no diría que las empresas nuestras tengan esa preocupación, hay una conversación que el gobierno de Duque ha iniciado. No sé cómo se van a desarrollar estas nuevas protestas, pero nosotros como país democrático apoyamos la protesta pacífica como las que se han desarrollado en la Costa. Rechazamos la violencia al interior de estas protestas”.

EU: En términos migratorios, ¿cómo es el manejo de Estados Unidos con Colombia?

Embajador P.S.G.: “Hemos brindado ayuda humanitaria a Colombia para ese fenómeno, una mitad de nuestra ayuda va destinada a atender a Colombia en este caso, unos 300 millones de dólares”.