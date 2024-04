“Cartagena está en muy buenas manos”: Enrique Peñalosa

Mucho mejor que antes, aunque claramente creo que puede seguir mejorando. Se ve Policía, orden y gerencia. Ya no se ve ese prostíbulo al aire libre que había en la Torre del Reloj.

Lo que hace que Cartagena tenga una ventaja turística diferencial es el Centro Histórico porque es lo que le da el carácter y la hace atractiva. Por eso es importante a nivel mundial, sino fuera por el Centro Histórico, Cartagena sería una de miles de ciudades que tienen un frente de agua, que no tiene ninguna gracia. Lea también: La aprobación de Dumek en Cartagena supera el 70%, según encuesta de Guarumo

Hay dos cosas que son importantes. Primero, lo que hace que una ciudad sea mejor no es que tenga más vías para carros, sino su calidad peatonal. Si se van a hacer vías, es muy importante, más que la vía, la acera y la cicloruta. Lo más relevante para Cartagena es la calidad peatonal: plazas, parques y malecones.

Lo segundo es el transporte. Hay que tener un buen sistema de transporte masivo, a menos de que todos se resignen a la moto. Me parece grave que en las alcaldías pasadas dejaron que parte del Transcaribe fuera operado por la Alcaldía misma, no por privados. Cuando la Alcaldía opera, eso se vuelve ineficiente, se sindicalizan todos los buses y no los arreglan. Ese tema es un gran desafío para Cartagena y para el Gobierno nacional. El Gobierno debe encontrar mecanismos para financiar los sistemas de transporte masivo, pero pienso que el alcalde Turbay está trabajando muy bien en ese tema.