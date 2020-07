“Cartagena ha mejorado, pero no puede bajar la guardia contra el COVID-19”

Es decir, en términos generales, se puede decir que en los últimos meses la ciudad le ha hecho frente a la pandemia mediante diferentes estrategias que han dado resultados.

Aunque los avances han sido satisfactorios, aún no se puede cantar victoria y por el contrario, ahora más que nunca cuando se empiezan a habilitar nuevas actividades y sectores de la economía, se deben reforzar los cuidados y seguir las recomendaciones para prevenir una nueva ola de contagios y muertes, como ha ocurrido en otros lugares del mundo donde se creía controlada la enfermedad.

“Evidentemente Cartagena ha demostrado con las estadísticas una evolución bastante favorable en la crisis que estamos atravesando, hoy vemos con alegría que el uso de camas UCI ha disminuido ostensiblemente, pero hay que tener claro que el virus no ha sido erradicado, debemos entender que esta enfermedad tiene tratamiento más no curación y la evolución no es homogénea, significa que no todas las comunidades responden igual, por tato creemos que pese a todos el esfuerzo, aun nos queda mucho más por lograr”, asegura Rubén Sabogal, Neurocirujano y presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar.

En este sentido Diego Rosselli, epidemiólogo de la Universidad Javeriana, explica que superar el pico de casos no significa pasar lo peor de la enfermedad, ya que pueden haber “nuevas olas” de contagio.

“En Colombia tenemos la ventaja que otros países pasaron por esto antes que nosotros y hemos aprendido, sabemos que una vez se supera el pico no significa nada definitivo, se necesita mantener la guardia alta para evitar que ese pico se vuelva una meseta y se continúe en un tiempo largo con una alta tasa de mortalidad y contagio, o que caiga una segunda ola, como ocurrió en los Estados Unidos y varios otros países, como Israel, Irán, Italia y España,”.

Seguir con el autocuidado

Ambos expertos coinciden en que es el momento de mantener las medidas de bioseguridad, para que la enfermedad siga bajando.

“Invitamos a las personas que sigan las medidas de autocuidado, el distanciamiento, uso de mascarillas, lavado de manos frecuente, uso de alcohol y evitar sitios con mucha concurrencia, de esta manera el resultado va a ser bastante positivo. Creemos que esta enfermedad no va a desaparecer por lo menos este año, por eso debemos tener mucho cuidado, para evitar rebrotes que ya se están dando en todas las partes del mundo, a pesar de los cuidados que se han dado en muchos países con mejores condiciones económicas y sociales”.