Cartagena, lista para la temporada turística de fin de año

Con el fin de que los turistas tengan la mejor experiencia en la ciudad y no sean víctimas de casos de abuso o estafa, desde Corpoturismo emitieron varias recomendaciones:

- Pregunte el precio de cualquier producto o servicio antes de consumirlo. Si el precio no es visible o no se lo hacen saber mejor no compre.

- Verifique la formalidad de los prestadores y compruebe que tengan el Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente. Puede hacerlo a través de la página https://www.rues.org.co/

- No acepte pruebas gratis de ningún tipo.