“Cartagena no puede quedarse, tiene que avanzar”

Por una reactivación

Para el contraalmirante todo lo que se ha hecho previamente con las comunidades nativas debe servir para que se comprometan y disminuyan los riesgos de que las cosas no funcionen. Entre los avances está que, de acuerdo a las actividades que se generen, por áreas deben haber unos compromisos sobre el uso de las embarcaciones, cuáles son los sitios donde deben llegar y cómo es la forma de transportar a los pasajeros.

“Es muy importante el trabajo que hagan desde la Capitanía de Puerto con los alcaldes locales, Parques, Policía y Guardacostas, pero también debe haber un trabajo previo con las comunidades porque más que entrar en una rencilla, que no es propositivo y afecta a todos, lo que debemos hacer es generar esos acuerdos que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo pero que necesitan continuidad”.

Proyectos de ordenamiento

El ordenamiento de las embarcaciones que circulan por la bahía de Cartagena se convierte en un asunto vital, pues los mayores riesgos los representan aquellos que trabajan de manera ilegal y necesitan tener más control y supervisión.

Para esto, el contraalmirante Herrera recordó que una de las opciones es la creación de marinas, pues representa un gran potencial de desarrollo, y traen consigo empleo, ordenamiento ambiental del territorio, protección y mejor uso de la zona marítima.

“El concepto a veces pasa por un aspecto político que no tienen nada que ver con el ordenamiento, pero lo que sí tenemos que hacer es propender porque haya marinas que puedan prestar servicios a los yates de una manera que proteja al medioambiente pero que también le sirvan a la ciudad para generar recursos”.

Inclusive, según datos suministrados por la Capitanía de Puerto, hay seis proyectos de creación de marina que están en trámite en la ciudad.

Añadió que Colombia es un país con dos mares que hasta ahora está entendiendo la importancia de utilizarlos.

“Quizás ese sesgo histórico de no usarlos nos genera una idea errada de lo que es la protección ambiental y yo creo que en eso no podemos seguir desperdiciando oportunidades, y menos cuando en Cartagena está demostrado que es un sitio que, una vez pase todo lo de la pandemia, va a seguir siendo la ciudad más importante turística, marítima, portuaria, ambiental, que tiene todo el país y no se puede dar el gusto de quedarse, tiene que avanzar”.