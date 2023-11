“Cartagena se volvió a poner las cadenas”: Dau sobre victoria de Dumek

“Este es un mensaje para Dumek Turbay (...) acabo de escucharte en la radio diciendo que yo soy un mentiroso y que me creo las mentiras. Ya me tienes mamado con tus mentiras, gran vergajo (...) los ataques los haces pagándoles a periodistas”, dijo Dau.

Y reiteró: “Dumek, vuelvo y te reto a sentarte a discutir tu Gobernación contra mi Alcaldía haber si tienes lo pantalones. Sé que no eres capaz porque te tengo denunciado por ladrón, por sinvergüenza y por el delito de enriquecimiento ilícito. ¡Vamos a discutir haber si tienes los pantalones”. Le recomendamos: Dumek le gana otro asalto a Dau: multa y 5 días de arresto al alcalde

Por su parte, el exgobernador de Bolívar (2016-2019), quien llevará las riendas del Palacio de La Aduana en el próximo cuatrienio, aseguró ayer en una entrevista con El Universal que William Dau participó indebidamente en política.

“Rompió todas las reglas y todo para ir en contra mía, para afectarme, pero yo no tuve que defenderme. Las urnas y los cartageneros hablaron”, afirmó. Lea aquí: “Nosotros haremos lo que él no hizo”: el mensaje de Dumek a Dau

Añadió: “Yo creo que a esta hora del día (11:00 a.m. de ayer) que el alcalde actual no me ha llamado a felicitarme y a ponerse a disposición demuestra quien es él. Es una persona que siempre está contra las reglas, contra el deber ser y el buen compartimiento”, expresó.