“Cartagena siempre ha sido una prioridad”: procurador Carrillo

Este año ha sido quizás uno de los más traumáticos en cuanto a la relación del procurador Carrillo con un alcalde de Cartagena. Los señalamientos por parte de William Dau no han cesado, y ha tildado al jefe del Ministerio Público de “corrupto”, de hostigarlo, y de tener un plan “para sacarlo del poder”, pues son múltiples los casos que se adelantan en su contra.

Al respecto, Fernando Carrillo, manifestó que el ente cumple con su función.

“Al alcalde solo le puedo decir que se retracte de sus acusaciones y gobierne. No me puedo poner a la par de él con insultos. No es con madrazos como se gobierna. Él nos ha dicho que trabajemos, que demostremos, y aquí lo estamos haciendo con las últimas decisiones; nuestra lucha contra la corrupción ha sido igual durante todos estos años, sin importar quien tenga puesta la camisa de alcalde de Cartagena”.

Agregó que antes de irse (su periodo termina en enero de 2021), “todas las investigaciones van a concluir”.

“La sanción que le impusimos a Dionisio Vélez representa un paso muy adelante en la búsqueda de la integridad y la transparencia de los funcionarios públicos. Cuando el alcalde nos decía que trabajáramos se refería a este caso de los hospitales y aquí le estamos mostrando que sí lo hacemos”.