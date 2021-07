Cartagena tendrá un “oxígeno” para el manejo de cadáveres por COVID-19

Un mes ha pasado desde que la personera de Cartagena, Carmen de Caro, alertó sobre la difícil situación que enfrentaban cementerios públicos, clínicas y hospitales por el aumento de la mortalidad por COVID-19.

“Bóvedas no hay en ninguno de los cementerios (públicos), y me comentan en Apoyo Logístico que ya tienen que exhumar cadáveres para poder enterrar los que están en espera. Voy a las clínicas y me dicen que (por no saber dónde van a ser sepultados) tienen hasta tres días con cadáveres en los cuartos fríos y que ya han pasado de tres y cuatro cadáveres, cuando solo tienen espacio para dos, y por consiguiente tienen que utilizar a veces camas para acostarlos, que deberían estar usando para los enfermos”, dijo De Caro el pasado 10 de junio. Lea aquí: ¿Emergencia sanitaria? Bóvedas y cuartos fríos estarían colapsados en Cartagena

¿Qué ha pasado desde entonces? Consultada por El Universal, la personera manifestó que “los cuartos fríos siguen igual, pero eso se resolvió entregando en comodato el contenedor refrigerado que el Distrito tiene disponible desde el año pasado, pero no se estaba usando”. Lea también: Distrito contrató contenedor para almacenamiento de cadáveres por COVID-19

Didier Torres Zúñiga, director Administrativo de Apoyo Logístico, confirmó que se prevé que esta semana entre a prestar servicios este contenedor, que será operado por Los Olivos bajo supervisión del Dadis.