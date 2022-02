Cartagenera advierte con encadenarse si no le responden por un embargo

De su situación responsabiliza a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), asegurando que: “busqué los servicios de una abogada para instaurar una tutela que falló a mi favor, la ganamos, pero como no pasó nada posteriormente metimos un incidente de desacato, y ni con eso hemos logrado que se me pongan al día con los 10 meses adeudados, desde abril no me pagan, me tienen esos dineros retenidos”.

“En el 2017 mi hija era menor de edad, hoy tiene 18 años y está estudiando medicina en una universidad privada de esta ciudad. Ya fui al juzgado sexto nuevamente y el propio juez me dijo que de parte de ellos todo estaba bien, que no ha habido modificaciones. Me tienen un solo baile y necesito que me solucionen el inconveniente. Colpensiones tiene ese dinero y no entiendo por qué no me lo entregan, si no me lo dan pronto me voy a tener que encadenar en la puerta de sus oficinas hasta que me solucionen”, manifestó Vergara Romero.

Responde la entidad

Sobre la queja de esta cartagenera residente en el barrio San José de los Campanos, desde Colpensiones respondieron que los aportes sí se han hecho pero un cambio en el número del proceso ejecutado por el juzgado ha impedido que ella reciba el dinero.

“Ella recibe una pensión por embargo. Colpensiones le ha estado girando su mesada pensional, pero como se hizo el cambio en el número del proceso el Banco Agrario nos ha rechazado los giros. Ese número de proceso ya no le pertenece a la señora. Lo que hicimos fue enviarle una carta a ella solicitándole que se dirigiera al juzgado para hacer otro embargo con un nuevo número de proceso y radicara esa carta ante nosotros”, sostuvo una vocera de la entidad estatal.

De igual forma, Colpensiones mostró la solicitud hecha al juzgado con fecha del 27 de octubre del 2021, donde le pide celeridad en la tramitología del embargo para poder efectuar los giros a Greys Vergara.