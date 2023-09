Cartagenera denuncia que lleva más de 1 año esperando una cirugía en el oído

Desde que le diagnosticaron coleostotoma (quistes situados detrás del tímpano en la parte media del oído) en su oído izquierdo en abril del 2022, ha esperado por una cirugía que hasta el momento no ha llegado. Ha pasado más de un año y medio desde entonces y el desespero la invade. Lea: Más de 228 mil posibles afectados en Cartagena por problemas en tres EPS

“Me diagnosticaron coleostotoma en el oído izquierdo en abril del año pasado. En agosto de 2022 me entregaron una orden para la cirugía, pero la EPS Sura no autorizó el procedimiento debido a su alto costo. A pesar de tener una autorización, Estríos, la entidad encargada de programar la cirugía, nunca lo hizo porque necesitaban que la EPS aprobara el presupuesto, lo cual nunca ocurrió”, señaló la mujer, de 37 años. Lea: Minsalud contraataca a las EPS y anuncia auditorías en los gastos

Desde el principio

Pero la situación no para ahí. Según Mendoza Bolívar, en este 2023 la obligaron a iniciar todo el proceso nuevamente, es decir, a empezar desde cero.

“En julio me remitieron a un otólogo, quien me otorgó nuevamente órdenes para la cirugía y la calificó como prioritaria. Pero también desde julio la EPS no ha autorizado ninguno de los procedimientos que el otólogo solicitó, ignorando completamente la prioridad de mi caso”, agregó.