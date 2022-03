Cartagenero pide ayuda para repatriar cuerpo de su madre fallecida en EEUU

Fue el pasado 15 de enero cuando Anayancy Herrera Castro, de 52 años, emprendió un viaje hasta Estados Unidos para visitar a su hijo Ronald Rodríguez, un aventajado músico cartagenero que hoy cursa estudios de doctorado en el estado de Luisiana.

La mujer, oriunda de Cartagena, disfrutaba de la compañía de su hijo. “Mi mamá era mi mejor amiga. Nos reíamos de todo y de nada. Era luz del mundo tanto para la familia como para el resto de la gente”, expresa Ronald.

En su estadía por los Estados Unidos, Anayancy aprovechó para visitar a otros familiares en el estado de Alabama pero un fuerte malestar de salud llevó a sus familiares a ingresarla de urgencias a un hospital.

“El 22 de febrero ella me llamó para decirme que se estaba sintiendo mal. En ese momento fue auxiliada por varias personas y la ingresaron al hospital. Esa noche los médicos me explicaron el delicado estado de salud en el que se encontraba mi madre, me pidieron autorización para realizar un procedimiento y tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos mi madre falleció”, cuenta Ronald.