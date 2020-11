Cartageneros sí se pondrían la vacuna contra el COVID-19

Sin embargo, por más ensayos que se hayan realizado en los diferentes países, no se había conocido una vacuna que tuviera un 90% de efectividad, con la cual las personas pudieran ser resistentes a contraer COVID-19 y, por qué no, salir a la calle sin necesidad de usar tapabocas o mascarilla.

Hablan los cartageneros

Ante el anuncio del ministro de Salud, quien aseguró que “ya hay adelantado un proceso de negociación que permitiría tener las primeras dosis en Colombia en el primer trimestre del próximo año. La vacuna será gratis, el gobierno cubre la vacuna” y agregó que “ya adquirimos vacunas para 10 millones, y de forma bilateral 5 millones en primera instancia (...) esta es una vacuna cubierta por el gobierno a través del FOME y será distribuida en EPS e IPS”.

El Universal hizo un sondeo a través de Twitter, donde le preguntamos a nuestros seguidores si estarían dispuestos a vacunarse y el 78% aseguró que sí, mientras que el 22% dijo que no.

Lo mismo ocurrió en las calles de la ciudad, donde 5 de cada 7 encuestados aseguraban que estaban dispuestos a ponerse la vacuna, con tal de no contagiarse.

“Yo sí estoy esperando la vacuna para ponérmela. Hasta ahora no han dicho nada adverso de ella, así que estaría en primera fila”, dijo Carmen Lobo, mientras que Karina Alzate señaló que “sabiendo todo lo que uno puede padecer con esa enfermedad y teniendo a la mano una vacuna que podría contrarrestar todo eso, me la pongo”.

Otras de las personas que apoyan la vacuna señalan que “estoy muy dispuesta, con el hecho de que ya tenga el 90% de efectividad, no creo que haya marcha atrás”, “yo espero que se la pongan a las personas que de verdad la necesitan y no que se quede en casa de los que tienen el dinero”, “esta vacuna con un 90% de efectividad de aquí al próximo año, ya está en el 99%, así que sí me la pondría”.