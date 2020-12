Celebran boda con exceso de pólvora en las murallas de Cartagena

Momentos de susto vivieron los residentes de la calle Playa de la Artillería luego de escuchar varias detonaciones de pólvora en la explanada del baluarte Santa Cruz, en pleno Centro Histórico de Cartagena. Según contó un vecino a El Universal, dichas detonaciones hacían parte de la celebración de un matrimonio realizado el sábado 12 de diciembre hacia las 6:30 de la tarde.

“Yo no lo podía creer. Fueron 15 minutos de fuegos artificiales sobre mi casa. Yo tengo un toldo y estuve angustiada durante este tiempo pensando que se me iba a quemar. Otra vecina que está restaurando su techo en madera también se asustó. No hubo protección, no había operarios del Cuerpo de Bomberos”, contó Andrea Villegas, residente del sector.

El episodio que por fortuna no dejó personas afectadas ni daños materiales sí causó indignación entre los vecinos del sector quienes cuestionaron que las autoridades en la ciudad permitan este tipo de eventos sin ningún “control” y de forma “irresponsable”.

“Después de los fuegos artificiales el humo quedó esparcido por todo el ambiente y entró a mi casa”, agregó Villegas.