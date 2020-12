¿Centros comerciales cumplen con aforos?

El centro comercial estaba muy lleno, casi no podíamos caminar”. “Al entrar al centro comercial me tomaron la temperatura y ya, pero al ingresar a un local no hicieron nada, además había mucha gente”. “Vi muchas personas que no usaban el tapaboca de manera adecuada, deberían supervisar esto”. “¿Cómo no van a aumentar los casos si en todos lados hay aglomeraciones?”.

Esos son algunos de los muchos mensajes que han llegado a las redes sociales de El Universal, donde aseguran que en muchos locales, específicamente en aquellos ubicados en los centros comerciales, las aglomeraciones son tantas que en ocasiones casi no pueden ni caminar.

“Yo estuve el fin de semana en uno de los centros comerciales y la verdad es que me sentí como en un diciembre normal de otros años; había mucha gente, los locales estaban llenos, lo único que hicieron fue tomarnos la temperatura al entrar a cada sitio, pero las zonas comunes y pasillos estaban a reventar”, dice Carmen Lozano.

Ante todas estas denuncias, decidimos hablar con algunos gerentes de centros comerciales de la ciudad, quienes nos contaron cómo hacen para mantener el aforo del 35%, como lo indica el decreto de la Alcaldía, para evitar contagios de coronavirus.