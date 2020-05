Anuncian cierre total de Pasacaballos para este viernes

Desde el pasado mes de abril, la entrada de Pasacaballos se ha convertido en una especie de frontera blindada por sus propios habitantes, para evitar que el coronavirus ingrese y contagie a la gente.

Allí, cada mañana, un numeroso grupo de pobladores, entre padres de familia y líderes comunales se instalan con sus respectivos equipos de desinfección para que todos los carros y buses que llegan al corregimiento, reciban su respectiva limpieza. (Lea: 15 policías de Cartagena están contagiados con COVID-19).

Gracias a esa loable labor, los cerca de 20 mil habitantes de Pasacaballos duermen tranquilos, pues los casos positivos de COVID-19 son prácticamente nulos.

“Gracias a Dios tenemos entendido que no hay un solo caso de coronavirus en el pueblo, eso ha sido en parte al trabajo que hemos realizado en la entrada. Todo ha sido posible gracias a la ayuda de los tenderos, comerciantes o ferreteros que han donado implementos de aseo, alcohol, jabones y demás. Por fortuna contamos con una ingeniera que nos ha asesorado para mezclar los ingredientes apropiados y poder desinfectar los carros, motos, buses y camiones en su llantas puertas y maniguetas”, explicó Reinaldo Rodríguez, uno de los líderes de esta iniciativa. También hacen la limpieza en los interiores de los carros.

“Todo esto lo hemos hecho por voluntad propia, porque aquí no ha hecho presencia ningún ente distrital”, añadió.

Van a restringir el paso

Cuando empezaron hace más de un mes, eran cerca de 18 participantes, pero ha medida que fueron pasando los días y a la satisfacción que produce trabajar por los demás desinteresadamente, más personas se unieron a la causa y hoy son cerca de 50 los que trabajan en la zona.

Pero, dicen, están cansados de aportar y no ver el respaldo de las autoridades gubernamentales. Es por eso que para este viernes 15 de mayo anunciaron un cierre total de Pasacaballos y no permitirán que ningún vehículo entre o salga.

“Sí, lo vamos a hacer para llamar la atención de la Alcaldía, del Dadis o de la Policía, necesitamos que hagan una intervención, que instalen un puesto de control o que tomen alguna otra medida, pero no queremos seguir sintiéndonos olvidados, nuestras fuerzas no van a ser suficientes para evitar que el coronavirus ingrese y nuestro sistema de salud no está preparado para combatirlo, no queremos que se nos vaya a morir mucha gente”, finalizó Rodríguez.

Diariamente, quienes que realizan el control en el acceso al pueblo llegan a las 5 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. Ellos afirman que en ese lapso ingresan en promedio 480 vehículos.