“Cerraron el juzgado y nos pagarán el otro año”

Con una manifestación ayer y otra este viernes 18 de diciembre, decenas de personas se quejaron frente al Cuartel del Fijo donde están los juzgados administrativos de Cartagena, por las demoras en la entrega de unos dineros que por ley les corresponden.

La mayoría de los protestantes reclaman cuotas alimentarias no solo de este diciembre sino de meses anteriores, que hasta la fecha no les han sido entregadas porque, según ellos, no ha habido entendimiento entre el Juzgado Segundo de Familia y el Banco Agrario.

(Lea: Abren Investigación a secretaria de Educación por irregularidades en PAE).

Lucinda Torres, una de las manifestantes, expresó: “El jueves éramos más de 90 mujeres que reclamábamos una plata en el Banco Agrario pero los títulos no salían confirmados. En el juzgado nos dijeron que sí estaban listos. Nos tuvieron de un lado para otro y al final nos dijeron que el viernes todo quedaba resuelto. Hoy fuimos y nuevamente nos ‘bailaron el indio’, somos más de 2 mil personas en esa situación, no es justo que pasemos diciembre sin el dinero que nos corresponde”.

A la protesta de hoy se sumaron personas de la tercera edad y madres cabeza de hogar, quienes no entendían las ‘trabas’ para obtener el dinero de los embargos.

“Aquí no nos están regalando un solo peso, son platas nuestras, ya están consignadas pero aún no las autorizan. Lo que hacen es echarnos la Policía. Nosotros no queremos estar aquí, solo queremos retirar el dinero y ya, pero ni siquiera tienen en cuenta que hay adultos mayores y que todos estamos expuestos a contagios por la cantidad de personas esperando los pagos. Es injusto, aquí hay muchos sin desayunar y sin almorzar porque solo cuentan con esa plata”, expresó otro afectado.

Los manifestantes lamentaron que el juzgado haya cerrado desde hoy tras entrar en vacaciones y que la mayoría de las diligencias quedaran aplazadas hasta el año 2021.