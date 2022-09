$!Chef cartagenero gana importante premio internacional

Estamos hablando de Juan Camilo Benedetti, quien el pasado 25 de agosto obtuvo el primer lugar de la Revista Miradas Internacional del “Premio Miradas 2022”, en una gala que se celebró en Lima, Perú.

“Este premio que recibo es muy importante para mi vida, para mi carrera, porque es un reconocimiento a nivel internacional que se le hace a mi trabajo. Porque no solamente es un premio del 2022, es un premio que recibo por toda la trayectoria que hice desde mis inicios de mi labor como cocinero hasta esta parte”, comenta el destacado chef cartagenero.

A su abuela le gustaba la repostería y le dejó las recetas, pero él no tomó ese camino. “Las recetas de cocina de mi abuela las tengo escritas, ella me las pasó, pero son de postres. Actualmente no hago postres. Me encanta la pastelería, hice hasta una especialización cuando viví en Buenos Aires (Argentina), pero no la ejerzo”.