Cinco viviendas gratis entregadas

El Minvivienda le explicó a El Universal que las causas por las que se puede ejercer la revocatoria de una vivienda gratis van desde utilizarla para la comisión de actividades ilícitas, falsedad en la postulación, arriendo o venta del inmueble asignado, inadecuadas condiciones de salubridad y no pago oportuno de las cuotas de administración.

Para el caso de Cartagena, se completaron cinco de estos procesos: tres por no habitar la vivienda, uno por uso para actividades ilícitas y otro más por venta de la casa. Esas vivienda las ha recuperado el Estado, materialmente, a lo largo de este año.

Bajo vigilancia

La revocatoria es un proceso administrativo sancionatorio que está establecido en el Decreto 1077 de 2015 y consiste en la pérdida del subsidio de vivienda gratis por parte del hogar beneficiario que ha incumplido, para entregarlo a uno nuevo que se elige según el orden de priorización establecido en la ley.

“Estamos haciendo visitas constantes para garantizar que quienes habitan las viviendas gratis son en realidad las personas que lo necesitan (...) Para seguir siendo beneficiario de una vivienda gratuita, la familia no debe utilizarla para la comisión de actividades ilícitas, no puede haber falsedad en la postulación, no se puede vender ni arrendar el inmueble asignado, debe mantenerse en adecuadas condiciones de salubridad y se debe pagar oportunamente las cuotas de administración”.