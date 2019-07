“Cobro de 2.000 pesos por persona para ingresar a Playa Blanca es irregular”

Aparte de las construcciones ilegales, el daño ambiental a los ecosistemas, la excesiva llegada de turistas y el cobro exagerado a extranjeros por algunos servicios, una nueva problemática se conoció hoy en Playa Blanca.

Se trata del pago que estaría exigiendo un grupo de nativos a operadores turísticos para permitirles el ingreso al balneario.

María Nubia Fernández, dueña de la agencia de turismo Paraíso Travel, denunció ante este medio que desde ayer la cooperativa de nativos, “Native Tour”, bloqueó el paso a varios vehículos en el que transportaban a turistas, hasta tanto no cancelaran 2.000 pesos por el ingreso de cada persona a Playa Blanca.

“Ayer yo llevaba a un grupo de turista en una vans y me tocó pagarles $ 22.000 por 11 pasajeros. Hoy tampoco me querían dejar pasar y me tocó cancelar $ 86.000 por 43 turistas. La agencia Opi Tours también pagó $ 70.000 por 35 personas que llevo a Playa Blanca”, indicó María Fernández.

Fernández sostuvo que la situación se ha tornado preocupante, pues muchos de estos nativos están realizando los cobros de manera violenta y grosera.

En un comprobante de pago que entrega la Cooperativa Nativa de Servidores Turísticos de Playa Blanca a quienes cancelan la cuota de ingreso dice que el concepto del “aporte voluntario” es para la sostenibilidad de Playa Blanca y el desarrollo en sus diferentes dimensiones.