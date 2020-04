Comerciantes de Cartagena le piden ayuda al Presidente Iván Duque

Varios negocios comerciales de Cartagena que ofrecen servicios turísticos, así como aquellos que dependen directamente del gasto que realizan los viajeros y que se encuentran paralizados por cuenta de la pandemia causada por la COVID-19, como bares, discotecas, hoteles y hostales, entre muchos otros, hacen un llamado al gobierno nacional, específicamente a su presidente Iván Duque Márquez, para que se implementen estrategias diferentes a las que se han planteado y que les brinden realmente un salvavidas durante esta dura recesión económica.

Y es que mediante comunicados a través de redes sociales con mención directa al Presidente de la República, varios de los gerentes y empleados de algunos de los establecimientos más populares de La Fantástica le solicitan al mandatario ayudas reales y mecanismos que les permitan proteger a sus negocios y sus empleados en medio del cierre obligatorio que deben cumplir. (Le puede interesar: Coronavirus deja impacto negativo en el comercio de Cartagena)

El mensaje común de los establecimientos solicita enfáticamente, a través de sus “hash tags”, tomar acciones para evitar convertirse en sinónimos de desempleo, desalojo, hambre e inseguridad. Por su parte, extienden también un mensaje formal al gobierno de Duque con sus impresiones sobre la difícil coyuntura que están atravesando:

“La crisis sanitaria ha sido muy bien administrada por el gobierno de Colombia, basándose en políticas de otros países duramente perjudicados por el COVID-19. Sin embargo, en estos países (Francia, Italia, España, Reino Unido, EE.UU., etc.) los gobiernos han acompañado a las empresas con apoyos económicos (que no son prestamos de bancos con intereses) y que han permitido a la mayoría de las empresas y población sobrevivir. Las empresas en Colombia no pueden sostener todo el peso económico del país, pues al no tener una AYUDA REAL del gobierno el impacto va a ser mucho más grave y profundo que el coronavirus, impactando a millones de personas y familias que pagan impuestos y trabajan formalmente en áreas como restaurantes, hoteles, bares, discotecas, agencias de viajes, conciertos, eventos, proveedores, entre otros. Queremos poder volver a trabajar y vivir, respetando las normas sanitarias más rigurosas, al igual que en todos los demás países del mundo. Necesitamos ayuda, acción y decisiones rápidas por favor”.