Comfenalco organizó con éxito el Primer Encuentro de Talento Humano

Así opinaron empresas participantes

“Fue un excelente evento. Realmente Comfenalco se lució y todo lo que tiene que ver con el talento humano lo hemos reforzado y nos han dado muchas estrategias para poner en práctica en nuestras organizaciones. Sin duda alguna, estaría aquí en una próxima edición de este gran encuentro”.

Sergio Ballesteros

Inversiones Construmarket S.A.S.

“Fue una experiencia muy enriquecedora. La verdad fue que Comfenalco se anotó un hit con este evento que le hacía falta a Cartagena, he aprendido muchas cosas que voy a poner en práctica. La conferencia sobre motivación fue supremamente espectacular y todas las demás sirvieron mucho para enriquecer el conocimiento. En general me ha ido muy bien con esta caja de compensación y en la Agencia de Empleo siempre me han apoyado en todo lo que necesito y cuando lo requiero”

Alexandra Prada

Edurbe

“Me llevo muchos tips que puedo aplicar para generar ese valor y ese éxito que buscamos en nuestras organizaciones. Con Comfenalco hemos gestionado muchos servicios y la Agencia de Empleo ha sido de gran ayuda, puesto que a través de ellos hemos podido fortalecer nuestro equipo de trabajo, sobre todo en materia de selección de personal, nos han adelantado mucho trabajo. A mí me facilita el hecho de contar con profesionales en psicología y especialistas en reclutamiento, que normalmente tienen costos elevados, y con la Caja hemos minimizado esos costos y obtenido excelentes resultados”

Sandra Sariego De la Cruz

Cámara de Comercio Magangué