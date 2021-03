Comité Técnico de Seguimiento respalda proyecto actual del Canal del Dique

El Macroproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique recibió ayer de manera unánime y concluyente, el respaldo por parte del Comité Técnico de Seguimiento a esta obra para su pronta ejecución.

Así se lo manifestaron una vez más al Gobierno Nacional los miembros que conforman el Comité Técnico de Seguimiento de esta obra de gran envergadura para el país.

Expresaron y revalidaron su apoyo y agradecimiento al presidente Iván Duque Márquez; a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez Torres, “para que se avance oportunamente, según el cronograma establecido que permitirá dar apertura, en las próximas semanas, a la fase de licitación para el desarrollo del megaproyecto de recuperación ambiental de este importante cuerpo de agua”.

En tal sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), Juan Pablo Vélez Castellanos, se refirió a una situación que surgió en las últimas semanas, respecto a observaciones, peticiones y requerimientos por parte de un sector, en torno a los diseños actuales del proyecto realizados por la reconocida firma Royal Haskoning DHV.

Tales voces pretenden realizar modificaciones a la obra, que se alejan del espíritu o propósito con que fue concebida: la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad integral del territorio, recordó el presidente de la CCC, entidad que ejerce la Secretaría Técnica de la iniciativa.

Del Comité Técnico de Seguimiento al Macroproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, hacen parte: Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena, Consejo Gremial de Bolívar, Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar, Invest in Cartagena, Fenalco, Camacol Bolívar, Acopi Bolívar, ANDI, Grupo Ecopetrol, Sociedad Portuaria de Cartagena, Contecar, Puerto Bahía, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Novus Civitas.

Este Comité en pleno, junto a los senadores Nadia Blel y Fernando Nicolás Araújo, e incluso la mayoría de usuarios, transportadores y navieras que utilizan el Canal del Dique, “estamos de acuerdo en que el proyecto no se puede frenar de ninguna manera por intereses de algunos particulares, que no tienen en cuenta que este es un proyecto integral en el que prima la sostenibilidad y el interés colectivo de la región. No podemos quedar expuestos a que se presenten retrasos y pérdidas en tiempo y recursos que son valiosos”, señaló Vélez Castellanos.

SE HARÁ TAL COMO YA ESTÁ CONCEBIDO: ANI

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, acompañó ayer presencialmente el encuentro del Comité y socializó los avances del proyecto, el proceso del cierre financiero y las acciones que se adelantarán a corto y mediano plazo para su desarrollo.

Gutiérrez Torres dejó claro que el interés de la ANI y del Gobierno es que el cronograma preestablecido siga su normal desarrollo y se abra el proceso de licitación pública, para adjudicar el proyecto.

“Se trata de un proyecto de región y acá lo que hay que pensar es como región. El proyecto del Canal del Dique es hoy el mejor estructurado en Colombia, con diseños de la más alta rigurosidad, solidez técnica y pertinencia; por lo tanto, no se puede frenar. El interés del presidente Duque es que sea una realidad lo más pronto posible, razón por la cual avanzaremos, tal y como están los diseños actuales, a realizar la fase de apertura de la licitación del mismo”, precisó el presidente d ella ANI.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

- La regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique.

- Control al tránsito de sedimentos.

- Control de inundaciones y niveles de agua.

- Aseguramiento del recurso hídrico.

- Control de la intrusión salina.

- Crear los escenarios para la adaptación al cambio climático.

- Restauración de los ecosistemas.

- Mejoramiento de las conexiones.

- Restauración de rondas de ciénagas, caños y del Canal.

- Optimización de la navegabilidad.