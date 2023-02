¿Cómo identificar a un ‘espantajopo’ en Cartagena? Te explicamos

Este término nació en Barranquilla. Medios de comunicación de la ciudad vecina ya han publicado sobre esta palabra, y lo definen como: “aquel individuo que tiene como obligación visitar los sitios de moda, sin importar si le gustan o no con tal de estar en la jugada. Le gusta aparentar ante sus amigos y hace lo imposible por figurar a como dé lugar”.

El espantajopismo es un estilo de vida aterrizado a la era de las redes sociales y la posmodernidad en la que es mejor aparentar que ser, una manera de no fracasar en una cultura de consumo y ostentación, un producto de la vida urbana, una carrera desgastante por competir con los demás aunque nuestros recursos y medios no nos lo permitan. Lea también: Tips para editar tus fotos al estilo ‘aesthetic’

“Espérate, espérate, vamos a tomarle la foto primero, no te lo vayas a comer todavía”, es una frase muy común antes de degustar algo en un restaurante de caché en Cartagena. Esa costumbre por presumir un estilo de vida privilegiado tiene nombre propio, y aunque parezca gracioso, proviene de Barranquilla: “espantajopismo”.

Cabe resaltar que aunque el espantajopismo se puso de moda en Barranquilla, no es exclusivo de los curramberos, pues ese estilo de vida se ha incorporado al modo de ser de la mayoría de jóvenes del Caribe colombiano. Hoy te explicamos cómo identificar en tus redes sociales a un espantajopo en Cartagena.

Llegó tu momento de brillar mi estimado espantajopo, tu pasa esa tarjeta a 36 cuotas y compra tu palco, pa' q' puedas ir con el grupito de la oficina o la U al concierto de RBD lo importante es no quedar como el pobreton de ese combo. Ánimo q' la plata q' te pidió tu mamá +

La ropa

Se pueden identificar varias modalidades o maneras de “espantajopear”. La más común es la asociada a la moda porque es la más visible, es decir, todo lo que podemos percibir con los ojos ¿Cómo identificar a un espantajopo por la vestimenta? ¡Fácil! Esta persona asegura no usar un camiseta o camisa que no lleve la marca de Tommy Hilfiger, Lacoste, Ralph Lauren, Diesel; el calzado tiene que llevar la marca de Nike, Puma, Converse o Adidas, así como las gorras. Sin embargo, esta ropa no siempre es original.

Las redes sociales

Para un espantajopo no hay nada más sagrado que sus redes sociales, procuran estar conectados y no perderse ni un detalle. Esta preocupación va ligada al síndrome del FOMO, aquella preocupación por no pertenecer o quedarse por fuera de las tendencias del momento. Este síndrome debe ser tratado por profesionales de la salud mental. ¿Cuál es el precio de la fama? Creadores de contenido en Cartagena opinan

Las redes sociales de un espantajopo tienen como fin ostentar miles de amigos o pedir casi rogando que le regalen “likes” a lo que publica, porque es la manera de hacerse más visible. No solo presumen salidas, comidas y ropa, también una vida social. Un espantajopo profesional selecciona con precisión con quién van a aparecer en sus historias; entre más influyente seas, mucho más te querrán.