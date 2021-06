¿Cómo le ha ido a William Dau con el COVID-19? Esto dice el alcalde

Este 10 de junio, el alcalde de Cartagena, William Dau, completa siete días de aislamiento y reposo luego de anunciar a través de un video que dio positivo para coronavirus.

En su momento, Dau señaló que “no tenía síntomas y por prevención estaría confinado en su vivienda”.

En diálogo con El Universal, el alcalde expresó que se siente bien de salud y está a la espera de una nueva prueba para detectar si continúa o no como portador del virus.

“Yo me siento bien. Todo bien. Tengo que esperar a que se me desaparezcan los síntomas y me salga negativa la prueba. Me hicieron una antier y salió positiva. Mañana temprano me vienen a hacer otra y ya espero que esta si salga negativa”, dijo Dau.

El mandatario ya se había aplicado la segunda dosis de la vacuna Pfizer y por disposición de su ARL fue incapacitado, razón por la que designó al secretario del Interior, David Múnera, como alcalde encargado.