¿Cómo va el aumento de la tarifa de taxis para el 2021?

Todavía no suenan propuestas para el aumento de la tarifa de taxis para el próximo año, mientras ciudades como Medellín ya reportan que no habrá aumento en la tarifa para noviembre y diciembre, y se habla de un aumento de 4 % y 4.4 % sobre el costo de la carrera mínima para el próximo año.



De acuerdo con Félix, la idea es llegar a una cifra equilibrada sobre el valor de la tarifa mínima que ya se tiene. “Queremos un aumento justo, diría que entre un 8 o un 10 por ciento pero no me atrevo a asegurar nada porque no he visto el estudio de los costos. Lo importante es que todos salgamos ganando, porque más allá de las carreras particulares, cuando tenemos un contrato con una empresa por ejemplo, se nos paga de acuerdo a lo que estipula el decreto y el aumento sí es muy necesario”, precisó.

Félix explica que el precio que se asigne en el decreto debe beneficiar a todos, que aunque él haga carreras hasta por $6 mil en distancias cortas (cifra por debajo del valor mínimo), con una empresa, por ejemplo en Mamonal, no es posible llegar a una negociación informal por lo que el no aumento de la tarifa traería pérdidas a los taxistas.