Compare: Las medidas antiCOVID de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta

En el caso de Cartagena las medidas se anunciaron ayer pero estas no fueron tan drásticas como lo solicitó el gremio médico, ni como las implementadas en ciudades vecinas como Barranquilla y otras de la región Caribe. (Lea aquí: Decretan toque de queda continuo en Barranquilla y Atlántico)

Al hacer un balance de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en las tres ciudades del Caribe que son distrito especial encontramos que Cartagena es la que cuenta con más camas disponibles actualmente. El nivel de ocupación en la ciudad no supera el 70%.

Las medidas adoptadas

Santa Marta y Barranquilla han adoptado medidas antiCOVID estrictas muy similares: confinamiento total, toque de queda y pico y cédula.

La Alcaldía de Santa Marta definió un confinamiento total que regirá desde las 6 de la tarde de este viernes hasta las 5:00 de la mañana del lunes 12 de abril. Está incluido el cierre de playas y ríos.

Además desde el lunes la actividad social y comercial será controlada con un toque de queda nocturno desde las 6 p.m. a 5:00 de la mañana y un pico y cédula, el cual se extiende a todas las actividades.

Los hoteles y restaurantes no estarán incluidos en esta última medida.

En Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo también decretó un confinamiento total este fin de semana a partir de las 6 de la tarde de este viernes hasta el lunes a las 5 de mañana del lunes 12 de abril.

Las medidas prohíben el consumo y venta de alcohol, además habrá cierre de playas, bares y discotecas.

Adicionalmente, en la semana comprendida entre el 12 y el 19 de abril habrá toque de queda nocturno entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente, y pico y cédula en la modalidad par e impar.

A diferencia de Barranquilla y Santa Marta, en Cartagena se decretó un toque de queda de domingo a jueves desde las 10:00 p.m., hasta las 5:00 a.m., de cada día, y viernes a sábado desde la medianoche (12 a.m.) hasta las 5:00 a.m. de cada día. (Lea aquí: Estas son las nuevas medidas antiCOVID que regirán en Cartagena)

Es de resaltar que aunque otras ciudades de la región Caribe cerraron sus playas para este fin de semana, en la ciudad solo se limitó el uso de la misma a una sola jornada. Anteriormente los balnearios estaban abiertos desde las 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m., pero ahora los bañistas solo podrán acceder desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m.

Además de estas medidas, en Cartagena se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes en el interior de tiendas, refresquerías, terrazas, billares, galleras, clubes y corporaciones sociales, estancos y/o licoreras; y la realización de cualquier tipo de espectáculo público y/o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo, en playas y espacios públicos; así mismo se prohíbe la utilización de Pick-up, o de cualquier otra clase de artefacto de amplificación sonora que genere alteraciones a la tranquilidad y convivencia ciudadana.