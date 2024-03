Comunidades piden investigar posible daño ecológico a la bahía de Cartagena

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) de los barrios Albornoz, Villa Barraza, Colinas de Betania, Policarpa, Puerta de Hierro, Arroz Barato, Villa Hermosa y Villa Rosa, también solicitaron a la ANLA una reunión urgente teniendo en cuenta las afectaciones por cuenta de la coloración roja en el agua.

“En estos momentos en la bahía de Cartagena nuestros pescadores no pueden ejercer la actividad de pesca que es su sustento diario. Por precaución tenemos miedo de comercializar y consumir el pescado que sacamos de nuestras faenas. No sabemos la gravedad, la toxicidad, el grado de contaminación, concentración o mezclas de productos químicos, lo que hace incierto poder emitir un concepto en este escenario donde los planes de contingencia no funcionaron para evitar el derrame”, indicaron.