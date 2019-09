Con $380 millones se destraba formación Media Técnica

¿Por qué no arranca?

La situación es que la Secretaría de Educación no ha contratado a los docentes de la Media Técnica que les corresponde proveer, de manera que no se ha podido cumplir con las fases de formación y por ende el Sena no podrá certificarlos.

“Ya estamos trabajando en la solución”: Pereira

El alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, dijo que ya se está trabajando para que se contraten los docentes que aporta el Distrito.

“Sostuve una reunión con el director del Sena, Jaime Torrado, me pidió una cita, me describió el problema, y junto con un profesional de la Secretaría de Educación se me informó que se necesitan 380 millones de pesos para la contratación de los docentes, de inmediato me puse en función de hacer todo lo necesario para la consecución de esos recursos y resolver el caso”, expresó Pedrito Pereira.

“Una vez se coloque el dinero que autoriza la contratación de los docentes se garantiza la certificación de los estudiantes”, dijo Pereira.